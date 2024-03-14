Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил, что депутаты нижней палаты парламента и правительство России уже приступили к работе над прогрессивным налогообложением доходов физлиц и компаний. Реформу анонсировал президент Владимир Путин.

По словам руководителя Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, Дума совместно с Правительством начала работать над проектом по прогрессивному налогообложению в стране. Нововведение будет касаться как физических, так и юридических лиц.

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Напомним, что реформа была анонсирована Владимиром Путиным. Работа в этом направлении уже активно ведется, и скоро в Налоговый кодекс РФ будут внесены соответствующие поправки. Аксаков уточнил, есть разные идеи, касающиеся налоговой нагрузки. Лично он полагает, что повышенная ставка НДФЛ в 15% может применяться, начиная с дохода за 12 месяцев в размере 1 000 000 рублей. После 5 000 000 рублей ставку, с его слов, можно повысить до 20%.

Обновление законодательства позволит увеличить государственный бюджет. Депутат назвал озвучиваемые идеи депутатами по поводу обновления налогообложения разумными. Ему кажется нормальной идеей, что люди, зарабатывающие от 2 000 000 рублей в год должны платить повышенные налоги. Более того, он считает, пора думать о повышении налоговой ставки для тех, кто зарабатывает более 7 миллионов рублей в год. Модернизация налоговой системы в России должна будет зафиксирована до 2030 года.