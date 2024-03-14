Сегодня, 13 марта, в блокчейне Ethereum произошло масштабное обновление EIP-4844, проходящее под рабочим названием Dencun. Обновление ускорило работу сетей второго уровня, таких как Arbitrum или Optimism, Polygon или Base, и уменьшило размеры комиссий для них.

На 13 марта в Ethereum было запланировано обновление EIP-4844, более известное как Dencun, что, по мнению экспертов, должно сократить размер комиссий. Вечером обновление было успешно развернуто.

После апдейта ускорилась работа сетей II уровня, уменьшились размеры комиссий для Arbitrum и Polygon. До этого блокчейн Ethereum ограничивался низкой пропускной способностью, высокими издержками для пользователей. Средний размер комиссии за транзакцию был равен чуть более 2 долларов. На снижение комиссий, как утверждают аналитики, могут повлиять транзакции с большими двоичными объектами.

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Стоит отметить, что они будут храниться в блокчейне лишь определенное время. Их пространство дешевле в сравнении с пространством блока. Транзакции будут нести эти объекты, прикрепленные к блокам. Это должно помочь в части наращивания объемов передаваемой информации, скорость при этом сохраняется на прежнем уровне.

Эксперты предполагают, скоро стоимость комиссии может снизиться до 10 или 20 раз, также существуют прогнозы, в которых описывается снижение до 100 раз. Однако при этом специалисты уверены, что в будущем размер комиссии все равно вырастет.