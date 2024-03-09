Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон и представители ряда комитетов разрабатывают собственный законопроект о помощи Украине, сообщили источники NBC News. Он предусматривает использование конфискованных российских средств в качестве залога, а также предоставление кредитов.

Спикер Палаты представителей американского Конгресса Майк Джонсон, а также представители ряда комитетов, занялись разработкой собственного проекта, подразумевающего помощь Киеву. В него включили конфискованные российские активы в качестве залога и как средство для получения кредитов.

План пока не утвержден, а только прорабатывается. Конгрессмены торопятся с принятием решения, так как в апреле они временно перестанут работать.

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Определенная часть помощи, не включающая военную технику и оружие, будет рассматриваться как заем. Это позволит помогать Украине в кредит. Залогом же выступят замороженные и изъятые российские финансы. В рамках плана конгрессмены предлагают «щедрую систему погашения» задолженности. Представители американского правительства уже неоднократно поднимали разговор о том, чтобы использовать российские средства для помощи Украине, и сейчас заняты поисками способов реализации этого.

Помощь в кредит – это отличный способ решения ряда разногласий среди консерваторов, отказывающих в поддержке Украины без гарантий того, что она займет лидирующую позицию в конфликте.

Один из источников, знакомый с позицией Белого дома, заявил, что такая помощь значительно лучше, чем её отсутствие. Одно дело, когда государство взваливает на себя многомилионный долг, без шансов на его погашение. Другое дело, когда имеется подстраховка и залог, которые станут гарантом предотвращения экономического кризиса.