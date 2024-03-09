Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности провести мирный саммит по урегулированию российско-украинского конфликта с участием представителей Москвы. Президент Украины Владимир Зеленский выступил против этого.

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности к проведению мирного саммита по решению конфликта между Москвой и Киевом. На нем должны были участвовать российские представители. Украинская сторона решительно высказалась против данного мероприятия.

Эрдоган, завершив переговоры с Зеленским, заявил, что его государство готово к проведению мирного саммита. Турецкий лидер считает, что завершить конфликт можно посредством переговоров, найдя удовлетворяющий компромисс для обеих сторон.

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Украинский президент отверг это предложение. Его позиция следующая: сперва «цивилизованные государства» разрабатывают «детальный план», а после к нему привлекаются российские представители, готовые к «справедливому миру».

Зеленский считает, что нельзя приглашать на подобные встречи тех, кто склонен к «блокированию и разрушению всего подряд». Украинский лидер настаивает на достижении справедливого мира, удовлетворяющего требования его государства.

Зеленский неоднократно пытался продвинуть собственную «формулу мира». Она подразумевает полный вывод российских войск с украинских земель, включая освобожденные территории. Швейцария планирует проведение конференции с поднятием данного вопроса ближе к лету, но представителей со стороны РФ на ней не будет.

С точки зрения Кремля, «формула мира» Зеленского не более, чем фантазия, а обсуждение урегулирования конфликта без представителей РФ – смехотворно.