Средства ПВО за ночь сбили 47 беспилотников, в том числе 41 дрон над Ростовской областью, сообщили в Минобороны.

Средства противовоздушной обороны за ночь поразили почти 50 беспилотных дронов. Большая часть летательных аппаратов была подбита над Ростовской областью. Подробности представлены в сводке МО РФ.

Сегодня ночью украинские силы вновь попытались нанести удар по российским территориям. С их территории были запущены почти 50 беспилотников самолетного типа.

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41 БПЛА направлен в Ростовскую область, ещё по несколько единиц сбили в Волгоградской, курской и Белгородской областях.

Василий Голубев, занимающий пост губернатора Ростовской области, ночью опубликовал сообщение об отражении массового налета беспилотных дронов. По предварительной информации, жертвы отсутствуют, но один из сотрудников МЧС получил ранение.

Сегодняшней ночью также был уничтожен один беспилотник в Курской области. Его обломки попали на крышу поликлиники. Медики и пациенты, находящиеся неподалеку в реанимации, были спешно эвакуированы. Пострадавшие и жертвы отсутствуют.