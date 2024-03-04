Apple без какого-либо шума объявила о выпуске обновлённого компактного ноутбука MacBook Air с процессором M3. Как и предшественник, он предлагается в двух размерах. А вот значительных изменений в этом году ждать не стоит.

Apple представила обновленный компактный ноутбук MacBook Air с процессором M3, при этом старые модели были сняты с продажи.

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Как и предшественник, новая модель ноутбука предусматривает 2 версии: новинка может быть 13 и 15 дюймов, у них 8-ядерный чип M3 с интегрированной 10-ядерной графикой. Представители производителя сообщают, если сравнивать новинку с M1, можно заметить, что была увеличена производительность на 60%. В числе преимуществ обновленного ноутбука можно назвать поддержку Wi-Fi 6E. В обеих моделях стоит до 24 ГБ оперативной памяти, емкость накопителя рассчитана до 2 ТБ. Автономная работа заявлена почти сутки — на уровне 18 часов в режиме просмотра видео.

4 марта стартовал предзаказ ноутбуков, во многих странах новинки поступят в продажу 8 марта. Приобрести MacBook Air с 13,6-дюймовым экраном можно будет от 1 299 долларов. 15-дюймовая версия будет стоить от 999 долларов. MacBook Air на M1 больше не будет продаваться в магазинах.