Известный инсайдер с ником Digital Chat Station поделился новой информацией о предстоящих флагманах серии Xiaomi 15. По данным источника, компания намерена оснастить смартфоны новой технологией сканирования отпечатков пальцев, которая отличается высокой надёжностью и точностью распознавания.

По словам инсайдера, известного в обществе как Digital Chat Station, у смартфонов Xiaomi 15 появятся новые сканеры отпечатков пальцев. Компания, по его информации, собирается внедрить новую технологию, чтобы повысить надежность и точность распознавания.

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На флагманах серии Xiaomi 15 будет установлен одноточечный ультразвуковой сканер отпечатков GUM 5228. Производителем числится Goodix. Сканер на смартфоне будет под AMOLED-экраном, область распознавания составит 5x5 мм. Толщина модуля нового решения определяется в 0,17 мм.

Эксперты говорят, по сравнению с оптическими аналогами ультразвуковой сканер более надежен в использовании. Закономерность объясняется использованием высокочастотных звуковых волн для создания 3-мерной карты отпечатков пальцев владельца устройства. Обмануть сканер практически невозможно, что повышает параметры конфиденциальности на смартфоне. В данный момент разработка находится на стадии тестирования.