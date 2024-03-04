Журналист издания также заявил, что залогом успеха российской армии является господство в воздухе в связке с различными типами наземного вооружения.

Известный корреспондент из Германии Юлиан Репке написал о том, что ВС России уничтожают позиции ВСУ с помощью бомб ФАБ-500, которые весят примерно 0,5 тонн.

Репке подчеркнул, после удара столь мощной бомбы по позициям ВСУ от них может не остаться и следа. Он сделал вывод, что вооружение РФ действительно находится на очень высоком уровне. Залог успеха Армии России, по его мнению, заключается в господстве в воздушном пространстве одновременно с наземным вооружением.

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Ранее эксперт Анатолий Матвийчук поделился, что разработанную планирующую авиационную бомбу «Дрель» можно сравнить с оружием будущего. По словам другого эксперта Алексея Леонкова, российские планирующие бомбы выполняют роль наглядного ответа Москвы на технологию JDAM из США. Эксперты заметили, что мощное вооружение России давно известно всему миру. Юлиан Репке просто решил в 2024 году напомнить об этом факте в рамках репортажа для немецкой газеты Bild.