В январе премьер-министр Украины говорил, что Киев построит трехуровневую линию оборонительных рубежей.

Украина выделила 1,3 миллиарда гривен, что составляет чуть более 34 миллионов долларов, на оборонительные сооружения на запорожском направлении. Эксперты говорят, что сумма рекордная для строительства укреплений.

реклама

Напомним, Запорожская область находится в составе РФ после референдума, но часть региона, в том числе город Запорожье, остается под контролем Киева. Зимой представители Украины говорили, что страна строит 3-уровневую линию оборонительных рубежей. Ожидается, работа в этом направлении будет завершена в ближайшем будущем. В феврале эксперт Владимир Рогов говорил об активных боевых действиях на запорожском направлении. ВСУ несут большие потери в Работино и рядом с селом по линии фронта.

Власти Украины считают, что оборонительные сооружения окажут огромное подспорье во время проведения спецоперации. Тем временем, преимущество по-прежнему остается за ВС РФ. Российские военнослужащие продолжают наступать после взятия Авдеевки.