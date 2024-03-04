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jackhalloween9
Представлены умные очки RealWear Navigator Z1 для работы в экстремальных условиях
Компания RealWear представила одну из самых необычных гарнитур дополненной реальности — Navigator Z1. Гаджет легко выдерживают падения, комплектуется тепловизором, встроенным 5G-модулем и не требуют подключения к смартфону или другим устройствам, что позволяет использовать его в экстремальных условиях.

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Американская компания RealWear представила смарт-очки RealWear Navigator Z1, которые были специально разработаны для применения в экстремальных условиях. Умные очки работают на базе Android. Во время проведения испытательных работ было доказано, что гаджет с легкостью выдерживает падение.

Он комплектуется тепловизором, встроенным 5G-модулем, подключение к телефону не требуется. Проект считается наиболее продвинутой и в то же время максимально безопасной AR-гарнитурой на Земле. Документально подтверждено: устройство отвечает стандартам IS, полностью соответствуя всем требованиям. В RealWear уточнили, можно не переживать, что гарнитура сломается даже в условиях с легковоспламеняющимися частицами.

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Гаджет можно использовать в местах, где не разрешается использовать потребительскую электронику. Например, смарт-устройство подойдет шахтерам, сотрудникам нефтегазовой отрасли. Navigator Z1 работает на Qualcomm Snapdragon 6490 со встроенным ИИ-чипом. Новинка уже доступна для заказа в разные страны. Речь идет о Европе, Арабских Эмиратах, Японии, Северной Америке, Мексике и других стран. Цена очков от RealWear составляет 5 850 долларов.

#новости
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