Ассортимент портативных приставок пополнился новой моделью GPD Win Mini (2024). Она представляет собой миниатюрный ноутбук со всеми необходимыми элементами управления, свойственными игровым устройствам. «Сердцем» гаджета стал процессор AMD на архитектуре Zen4.

На MWC прошла презентация GPD Win Mini, новинка позиционируется как сочетание технологических характеристик ноутбука и приставки в карманном формате. На выставке стало известно, что устройство функционирует на основе AMD Zen4.

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Несмотря на размер, ноутбук действительно получился функциональным. Он оснащен необходимыми элементами для управления игровых команд. У девайса семидюймовый IPS-экран с Full HD разрешением и яркостью 500 кд/м2. Частота обновления составляет 120 Гц, устройство поддерживает алгоритмы VRR, FreeSync, защита дисплея представлена в виде Gorilla Glass 6.

Портативная приставка работает на восьмиядерном процессоре с интегрированной графикой Radeon 780M. Линейка состоит из моделей 16/32/64 ГБ. Геймеры могут подключить внешнюю видеокарту через USB Type-C. Новинка оценивается в 879 долларов, поставки начнутся уже в апреле. Windows 11 будет использоваться как предустановленная операционная система.