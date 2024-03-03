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На MWC прошла презентация GPD Win Mini, новинка позиционируется как сочетание технологических характеристик ноутбука и приставки в карманном формате. На выставке стало известно, что устройство функционирует на основе AMD Zen4.
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Несмотря на размер, ноутбук действительно получился функциональным. Он оснащен необходимыми элементами для управления игровых команд. У девайса семидюймовый IPS-экран с Full HD разрешением и яркостью 500 кд/м2. Частота обновления составляет 120 Гц, устройство поддерживает алгоритмы VRR, FreeSync, защита дисплея представлена в виде Gorilla Glass 6.
Портативная приставка работает на восьмиядерном процессоре с интегрированной графикой Radeon 780M. Линейка состоит из моделей 16/32/64 ГБ. Геймеры могут подключить внешнюю видеокарту через USB Type-C. Новинка оценивается в 879 долларов, поставки начнутся уже в апреле. Windows 11 будет использоваться как предустановленная операционная система.