Об этом сообщило управление ФСИН России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Алексей Навальный умер в колонии No3 на территории Ямало-Ненецкого автономного округа. Четвертого июня 2024 года ему могло бы исполниться 48 лет.

В Федеральной службе исполнения наказаний рассказали, что жалоб на самочувствие со стороны россиянина не поступало. Никто не думал, что у него могли быть проблемы со здоровьем. После прогулки осужденный потерял сознание. Увидев это, незамедлительно прибыли медработники учреждения, также оперативно был совершен вызов бригады Скорой помощи. Однако их попытки оказать медпомощь, не принесли результатов. Скорая помощь зафиксировала остановку сердца.

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Сейчас выясняется причина смерти. Пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков подчеркнул, причина устанавливается без ходатайства, потому что существует алгоритм, характерный для подобных случаев. То есть, если бы на месте Навального оказался другой человек, после его смерти также бы проводилась служебная проверка.

Напомним, политический и общественный деятель, юрист по образованию, ведущий блог в интернете, отбывал наказание в тюремном заключении с зимы 2021 года. Весной 2022 года его по решению суда перевели в колонию строгого режима. Срок отбывания наказания составлял 19 лет.