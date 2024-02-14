В Запорожской области сдалась в плен без боя группа украинских солдат, сообщил РИА Новости глава регионального общественного движения "Мы — вместе с Россией" Владимир Рогов.

Бойцы ВСУ сдались в плен под с. Работино, во время проведения этой операции не было ни раненых, ни погибших военнослужащих. Владимир Рогов из «Мы — вместе с Россией» уточнил, российские военные остановили солдат на территории Запорожской области.

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Было отмечено, украинское командование дало указание занять позиции, которые находились под контролем ВС России. Рядом с Работино проводятся боевые действия, начиная с 2023 года. Сюда Украина направила в бой из резерва бригады с подготовкой по системе Запада.

По мнению опытного бойца, известного по позывному Горец, ВСУ отчаянно сражаются за окрестности этого небольшого поселка с населением около 500 человек с целью открыть себе путь на город Токмак в Пологовском районе Запорожской области. Ранее было объявлено, что с четвертого по десятое февраля текущего года российским войскам сдались более 35 украинских солдат. Это указывает на то, что ВСУ становится сложнее проводить боевые действия в зоне СВО.