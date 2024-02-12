В декларациях украинских чиновников за 2022 год криптовалютные активы упоминались почти полторы тысячи раз

Согласно декларациям чиновников из Украины за 2022 год, активы в криптовалюте упоминались около 1,5 тысячи раз. Эксперты подсчитали, что за 12 месяцев у них количество криптовалюты увеличилось в 2 раза.

Наиболее востребованной криптовалютой среди украинских чиновников стал биткоин. В отчете сервиса Опендатабот, в 1 428 декларациях политиков указывается информация о криптовалюте. Для сравнения: в 2021 году цифровые активы фигурировали лишь в 788 отчетах. Больше половины задекларированных активов составляют альткоины и мемкоины.

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По данным за 2022 год, самым богатым владельцем BTC стал одесский депутат Никита Кузькевич. На его счету был 121 биткоин, по состоянию на 12 февраля сумма в переводе в доллары составляет почти 6 миллионов. По количеству ETH в указанном промежутке времени лидирует зампредседателя Днепропетровской облгосадминистрации Сергей Карпенко. В его электронном кошельке хранилось Ethereum на сумму примерно 372 тысячи долларов.

Если говорить о стейблкоинах Tether, лидирующая позиция у замначальника департамента Офиса Генерального прокурора Виталия Бровко. Его состояние оценивалось в 774 с половиной тысячи долларов в USDT. Часть чиновников из Украины сказала, что у них нет доступа к задекларированным активам. Так, политик Роман Сарамага потерял 380 биткоинов.