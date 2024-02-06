Китай усилит контроль за майнингом криптовалют в 2024 году. Это шаг в рамках дальнейшего регулирования индустрии цифровых валют в Китае, которая уже подверглась ряду запретов и ограничений в последние годы.

Китай ужесточает контроль за криптодобычей. Власти страны усиливают мониторинг майнинговой индустрии. По новым правилам Пекин будет пресекать всю деятельность, связанную с добычей криптовалют.

Об этом стало известно после публикации плана организации энергосбережения в КНР. В проекте особое внимание уделяется мерам против майнинговых организаций. Цель нововведения заключается в переходе на более высокое качество энергосбережения на территории всей страны. Чтобы реализовать намеченный план, важно усилить наблюдение за майнингом. Эксперты уверены, что Китаю нужна строгая цензура майнинга. Надзор за отраслью будет осуществлять несколько ведомств.

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Китай демонстрирует, что придерживается политики расширения «зеленой» экономики. В КНР вот уже несколько лет работает запрет на криптовалюты. Власти говорят, что хотят обеспечить надежную защиту финансовой системе, которой может нанести вред волатильность крипторынка.

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Если говорить об энергосбережении в РФ, то и для нашей страны это актуальная проблема. В прошлом году сибирские регионы несколько раз сообщали, что сталкивались с дефицитом электроэнергии. Общество уверено, что это связано с увеличением интереса к майнингу в России.