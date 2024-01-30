Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что готов одобрить выделение Евросоюзом (ЕС) очередного транша финансирования Украины на саммите 1 февраля. Он уточнил, что поддержит это решение, если получит гарантии, что сумму будут утверждать заново каждый год.

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что одобрит новый пакет финансовой помощи Украине от ЕС, но при условии, что сумма будет утверждаться заново каждый год.

По словам чиновника, его государство поддержит общую инициативу, если ЕС гарантирует, что ежегодно будет происходить обсуждение новых траншей. Страны, в ходе обсуждений, примут решение о том, стоит ли продолжать финансовую поддержку Украины или нет. Также он требует, чтобы все последующие решения имели аналогичную правовую основу: обязательное наличие согласия всех государств.

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В конце прошлого года Орбан наложил вето на программу длительной финансовой поддержки Украины в размере 50 млрд евро. По информации издания FT, Европа планировала подорвать венгерскую экономику, если страна откажется содействовать в оказании помощи Киеву. От министра государства по делам ЕС Яноша Бока поступило заявление, что Венгрия не пойдет на уступки из-за шантажа со стороны Запада.