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jackhalloween9
Тегеран выразил протест британскому послу после "антииранской" речи премьер-министра Риши Сунака
Британский посол Саймон Шерклиф был вызван в МИД Ирана после заявлений премьер-министра Риши Сунака, которые в Тегеране рассматривают как антииранские, ему высказан протест, сообщило иранское агентство IRNA.

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Британского посла Саймона Шерклифа вызывали в иранский МИД после речи премьер-министра Риши Сунака. Его слова были расценены Тегераном как антииранские. Государство выразило свой протест, о чем сообщили в местном агентстве IRNA.

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Британский режим продолжает сыпать обвинениями в адрес Тегерана. Ситуация вынудила экстренно вызвать британского посла Саймона Шерклифа для объявления ему протеста. Тегеран не намерен терпеть беспочвенные обвинения, идущие от уполномоченных лиц королевства.

Ранее Сунак прокомментировал обострившуюся ситуацию на Ближнем Востоке. Он обратился к Ирану с целью призвать государство к деэскалации после нанесения удара беспилотным дроном по американской военной базе, находящейся между Сирией и Иорданией.

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Этот инцидент является результатом деятельности шиитского движения из Ирака. Его представители, в прямом обращении, официально взяли на себя ответственность. Но Сунак продолжает обвинять в случившемся Тегеран.

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