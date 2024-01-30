Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» завершил испытания нового комплекса метеорологической разведки «Сюжет-МФ». Разработанный для Вооруженных сил (ВС) России комплекс предназначен для приема данных от гидрометеорологических спутников, сообщили в госкорпорации.

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» успешно провел испытания нового комплекса метеорологической разведки «Сюжет-МФ». Комплекс разрабатывался для применения в армии. Он сможет принимать сведения, собранные спутником, о чем поведали представители корпорации.

За разработку комплекса отвечали специалисты из сферы телевидения. С его помощью можно получать четкие изображения со спутников в любых форматах передачи метеорологических данных. ВС РФ передадут первые образцы уже в этом году.

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«Сюжет-МФ» оперативно принимает поступающую информацию, обрабатывает её и выдает результаты на экране. Комплекс позволяет определить температуру на суше и в океане, обозначить высоту расположения облаков и даже процент влажности почвы. Итоги вычислений отображаются на экране таблицами или накладываются на электронные карты местности.

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Отличие новинки от предшественников заключается в том, что она способна принимать спутниковые изображения в высоком качестве. В корпорации представят два типа: стационарный и мобильный вариант. Последний включает в себя вычислительные средства и транспортируемую спутниковую антенну, оснащенную механизмом позиционирования.