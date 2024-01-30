Бывший американский разведчик Скотт Риттер считает, что в целях обеспечения большей безопасности Крыма вооруженные силы Российской Федерации могут освободить Одессу. Об этом экс-разведчик США заявил в интервью You Tube-каналу Danny Haiphong.

Бывший американский разведчик Скотт Риттер считает, что российская армия может освободить Одессу, чтобы обеспечить безопасность крымского полуострова. Об этом он заявил во время интервью с частным журналистом.

Военнослужащие ВСУ, базирующиеся в Одессе, несут прямую угрозу для полуострова. Москва не оставит такой «рычаг» давления без внимания – город потребуется освободить.

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Также Риттер считает, что по завершении конфликта нынешний режим власти, установленный на Украине Зеленским, ликвидируют.

Ранее от американского разведчика поступило удручающее заявление. Он считает, что НАТО – это несостоятельное объединение. Международная организация сможет вести активные боевые действия против РФ не больше двух недель. Нынешний военный потенциал России, а также её оборонная промышленность, многократно превосходит объединенные мощности Европы.

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Перед этим поступило заявление со стороны Германии. Там утверждают, что Зеленский крайне подавлен из-за отсутствия результатов на линии боевого соприкосновения.