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Бывший американский разведчик Скотт Риттер считает, что российская армия может освободить Одессу, чтобы обеспечить безопасность крымского полуострова. Об этом он заявил во время интервью с частным журналистом.
Военнослужащие ВСУ, базирующиеся в Одессе, несут прямую угрозу для полуострова. Москва не оставит такой «рычаг» давления без внимания – город потребуется освободить.
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Также Риттер считает, что по завершении конфликта нынешний режим власти, установленный на Украине Зеленским, ликвидируют.
Ранее от американского разведчика поступило удручающее заявление. Он считает, что НАТО – это несостоятельное объединение. Международная организация сможет вести активные боевые действия против РФ не больше двух недель. Нынешний военный потенциал России, а также её оборонная промышленность, многократно превосходит объединенные мощности Европы.
Перед этим поступило заявление со стороны Германии. Там утверждают, что Зеленский крайне подавлен из-за отсутствия результатов на линии боевого соприкосновения.