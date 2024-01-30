Владимир Зеленский в интервью немецкому телеканалу ARD призвал другие страны предоставить Украине помощь, оружие или деньги для недопущения третьей мировой войны.

Владимир Зеленский считает, что отсутствие поддержки Украины может стать «спусковым крючком» для мирового конфликта. Подобную позицию он выразил во время своей речи. Его слова процитированы изданием РИА Новости.

Зеленский подчеркнул, что можно «остановить Москву» геополитически или финансово, но всегда сохраняется риск начала глобальной миграции.

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Сейчас Украина, по словам лидера государства, находится в прямой зависимости от поддержки Запада. Он обвинил представителей Европы в том, что они лишь говорят о защите страны, находясь за её пределами. На поле боя гибнут же только украинцы.

С точки зрения Зеленского, если государства перестанут предоставлять финансовую или материальную помощь, то конфликт может затронуть и их. Украина «сдерживает собой» РФ, не позволяя кризису перекинуться на зарубежные страны.

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