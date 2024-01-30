В течении нескольких месяцев произойдет обрушение всех фронтов в зоне СВО. Освобождение Табаевки (Харьковская область) стало промежуточным итогом текущей работы Вооруженных сил РФ, заявил в беседе с URA.RU военный корреспондент «Украина.ру» Василий Ткач.

За следующие пару месяцев вся линия боевого соприкосновения с ВСУ рухнет. Это произойдет благодаря успешному освобождению населенного пункта Табаевка, расположенного в Харьковской области. Такого мнения придерживается военкор Василий Ткач.

Табаевка расположена недалеко от Купянска. В этом районе российские военнослужащие укрепляют свои позиции ещё с начала этого года. Об этом несколько раз сообщались в сводках МО РФ.

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Российская армия работает планомерно, без спешки. Работа ведется вдоль всей линии боевого соприкосновения. Солдаты придерживаются тактики постепенного истощения противника. Не пройдет и пары месяцев, как рухнут нынешние границы, установившиеся в зоне СВО.

Ежедневно происходят боевые столкновения между ВСУ и ВС РФ. Одной из точек соприкосновения является Авдеевка. Также в Херсонскую область были направлены опытные бойцы для усиления. Многие из них отличились в боях возле Соледара.

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По словам военкора, далее российские военнослужащие начнут продвигаться в сторону Белгорода и Харькова. Эта тема стала крайне острой для многих украинцев. В адрес главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного постоянно звучат обвинения в том, что он сдает свои территории без боя.