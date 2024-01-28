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jackhalloween9
WP: В Москве проводились совещания по роли доллара в мировой экономике
В Москве в 2022-2023 годах проходили совещания, на которых могли обсуждать подрыв роли доллара как мировой резервной валюты. Об этом сообщает издание The Washington Post (WP) со ссылкой на внутренние документы Совбеза России, якобы полученные европейской разведкой.

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В течение двух прошедших лет в Москве проводились совещания, на которых, с определенной вероятностью, обсуждали крушение доллара, его статуса и мировых позиций. Об этом написано в материалах журнала WP, ссылающегося на внутреннюю документацию Совбеза РФ, полученную иностранными разведчиками. В Москве уже опровергли данную информацию и подчеркнули налаживание новых экономических взаимоотношений.

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В материале WP рассказывают, что конечная цель Кремля заключалась в ликвидации нынешней финансовой системы, благодаря которой властвует США. В другом документе освещаются подробности сотрудничества Москвы и Пекина в различных отраслях.

Считается, что государства начнут разрабатывать свои собственные финансовые системы и создадут цифровую валюту, которая станет альтернативой доллара в международных торговых операциях. Источники журнала уверены в том, что укрепление взаимоотношений РФ и КНР позволят государствам противостоять международной финансовой системе.

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Один из российских представителей назвал данную информацию ложной. С его слов стало понятно, что Москва занимается разработкой альтернатив, а не пытается подорвать роль и статус доллара. 

#новости
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