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В течение двух прошедших лет в Москве проводились совещания, на которых, с определенной вероятностью, обсуждали крушение доллара, его статуса и мировых позиций. Об этом написано в материалах журнала WP, ссылающегося на внутреннюю документацию Совбеза РФ, полученную иностранными разведчиками. В Москве уже опровергли данную информацию и подчеркнули налаживание новых экономических взаимоотношений.
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В материале WP рассказывают, что конечная цель Кремля заключалась в ликвидации нынешней финансовой системы, благодаря которой властвует США. В другом документе освещаются подробности сотрудничества Москвы и Пекина в различных отраслях.
Считается, что государства начнут разрабатывать свои собственные финансовые системы и создадут цифровую валюту, которая станет альтернативой доллара в международных торговых операциях. Источники журнала уверены в том, что укрепление взаимоотношений РФ и КНР позволят государствам противостоять международной финансовой системе.
Один из российских представителей назвал данную информацию ложной. С его слов стало понятно, что Москва занимается разработкой альтернатив, а не пытается подорвать роль и статус доллара.