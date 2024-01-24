Компания Unihertz представила свою новейшую модель смартфона — Tank Mini 1. Это устройство отличается компактными размерами, вместительной батареей, мощным фонарем и встроенной лазерной рулеткой.

Китайский стартап Unihertz стал популярен благодаря свои неординарным решениям в разработке и выпуске смартфонов. В этот раз компания вновь презентовала интересную модель под названием Tank Mini 1. Это компактный девайс, имеющий емкую батарею, лазерную рулетку и очень мощный фонарь.

Модель маленькая, если сравнивать с конкурентами: диагональ экрана всего 4,3 дюйма. В основе дисплея лежит технология IPS. Объем оперативной памяти состовляет 12 Гб, а флэш-памяти - 256 Гб . Можно удвоить постоянную память, если установить microSD соответствующего объема. Емкость батареи – 5 800 мАч, а благодаря наличию быстрой зарядки энергия восполняется всего за 60 минут.

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Сзади располагается не только 100MP камера OmniVision OVA0B40, но и LED-фонарь, яркость которого составляет 800 люмен. Также здесь имеется рулетка, «добивающая» до 40 м. Устройство оснащено защитой от влаги и пыли. Телефон спокойно перенесет падение почти с двухметровой высоты.

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В Китае девайс стоит около $200. Позже станет известно об его ценнике на мировых рынках.