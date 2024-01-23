Владимир Зеленский заявил, что страны, выступающие против вступления Украины в НАТО, «унижают и предают» её. Об этом он сказал во время совместной с премьер-министром Польши Дональдом Туском встречи со студентами.

Зеленский сравнивает запрет Украине не вступать в НАТО с предательством и унижением. Такое заявление президент Украины сделал в отношении тех, кто выступает против того, чтобы страна присоединилась к Североатлантическому альянсу. Он объявил это на встрече с польским политиком Дональдом Туском, на которой еще присутствовали студенты.

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Более того, Зеленский добавил, Украина сейчас не находится в НАТО, так как в мире существуют стран-скептики. Он добавил, что не понимает, чего опасается эта группа. Далее во время выступления украинский лидер заключил, скорее всего, государства боятся эскалации со стороны РФ. Владимир Александрович подчеркнул, что это официальное утверждение.

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Напомним, премьер-министр Словакии Роберт Фицо публично озвучил, он против того, чтобы Украина стала членом НАТО. Венгерский премьер-министр Виктор Орбан придерживается такой же позиции. Эксперты полагают, что такой позиции придерживаются многие люди, но не все это озвучивают. Существует точка зрения: если Украина войдет в НАТО, остальные страны будут втянуты в военный конфликт.