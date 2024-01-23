Девятый арбитражный апелляционный суд 2 октября снова назначил повторную экспертизу стоимости акций АО «Ас Рус Медиа» (юрлицо издателя российской версии журнала Forbes). Ее проведением займется центр судебной экспертизы при Минюсте России.

Российская версия Forbes была оценена Центром судебной экспертизы при Министерстве юстиции РФ достоинством в один рубль. Об этом стало известно после заседания IX арбитражного апелляционного суда.

Весной «Союзэкспертиза» дала идентичную первичную оценку. Чистые активы были оценены как убыточные. На январском заседании представитель Магомеда Мусаева, владеющим российским Forbes, сказал, стоимость чистых активов общества равна «-261 млн руб.».

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Напомним, акции компании около 6 лет назад приобрел бизнесмен Магомед Мусаев без озвучивания суммы в публичном пространстве. Александра Федотова, экс-владельца акций, признали банкротом. Аналогичный процесс стартовал в отношении «ФАФ Медиа». Конкурсный управляющий «ФАФ Медиа» Валентина Чупринская пришла в суд с просьбой объявить сделку купли-продажи не имеющей законную силу. Сделку отменили. Было указано, ее проводили, для того чтобы вывести активы. После этого апелляцию подали Мусаев и Федотов. В прошлом году было отменено решение суда первой инстанции. Точка в конфликте еще не поставлена, дополнительно изучаются все обстоятельства, связанные по этому делу.