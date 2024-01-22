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Sega объединяется с Finschia для создания видеоигр на блокчейне. В рамках нового партнерства всемирно известная международная компания, производящая видеоигры, становится оператором узла для обеспечения безопасности сети и может участвовать в управлении протоколом.
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Работа в этом направлении, как уточнили в Sega, может иметь противоречия предыдущим объявлениям компании. Речь идет о том, как операционный директор Sega Сюдзи Уцуми прошлым летом объявил о том, что компания приняла решение прекратить выпускать игры, работающие по принципу «Играй и зарабатывай». Эксперты тогда назвали направление скучным и бесперспективным. Но стоит отметить, что Уцуми поменял свое мнение и сказал, токены и блокчейн могут принести идеи в игровую экосистему. Получение заработка имеет шансы стать альтернативой приобретения обычного игрового опыта.
Напомним, примерно пару лет назад Sega запустила игру на блокчейне по франшизе Sangokushi Taisen. Тайтл функционирует на базе блокчейна Oasys.