Руководство Sega Singapore уточняет: в рамках соглашения с Finschia игровой гигант станет оператором узла для обеспечения безопасности сети и сможет принять участие в управлении протоколом.

Sega объединяется с Finschia для создания видеоигр на блокчейне. В рамках нового партнерства всемирно известная международная компания, производящая видеоигры, становится оператором узла для обеспечения безопасности сети и может участвовать в управлении протоколом.

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Работа в этом направлении, как уточнили в Sega, может иметь противоречия предыдущим объявлениям компании. Речь идет о том, как операционный директор Sega Сюдзи Уцуми прошлым летом объявил о том, что компания приняла решение прекратить выпускать игры, работающие по принципу «Играй и зарабатывай». Эксперты тогда назвали направление скучным и бесперспективным. Но стоит отметить, что Уцуми поменял свое мнение и сказал, токены и блокчейн могут принести идеи в игровую экосистему. Получение заработка имеет шансы стать альтернативой приобретения обычного игрового опыта.

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Напомним, примерно пару лет назад Sega запустила игру на блокчейне по франшизе Sangokushi Taisen. Тайтл функционирует на базе блокчейна Oasys.