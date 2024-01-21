Основную роль в улучшении жилищных условий россиян внесла вторичная недвижимость. О наиболее популярном у граждан жилье рассказал замглавы Минстроя Никита Стасишин.

Заместитель главы Минстроя Никита Стасишин поделился с журналистами издания РИА Новости подробностями о наиболее востребованной у россиян разновидности жилья. По его словам, многие граждане получили возможность улучшить свои условия только благодаря рынку вторичной недвижимости.

Подобных сделок купли-продажи совершены буквально миллионы. Семьи меньше интересуются первичным рынком, новостройки простаивают. По одной из версий, подобная тенденция сложилась из-за непомерно высокой стоимости нового жилья.

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Рыночная ипотека стала значительно дороже из-за возрастания ключевой ставки ЦБ. Из-за этого сформировался риск для многих семей. У них нет таких финансовых способностей, которые позволили ли приобрести жильё на первичном рынке.

Стасишин уточнил, что только малое количество семей могут взять ипотеку на рыночных условиях. Минстрой будет следить за ситуацией на рынке недвижимости в первых двух кварталах нынешнего года и реагировать на возникающие проблемы.

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Ранее эксперты рассказали, что в 2024-ом году стоимость новостроек может ещё сильнее вырасти. При этом ценники на уже построенное жильё ожидает заморозка. Как поведется себя вторичный рынок станет известнее только к концу первого полугодия.