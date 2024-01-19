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jackhalloween9
В Wildberries решили восстановить сгоревший склад
В Wildberries заявили о планах реконструировать склад в Санкт-Петербурге, на котором в начале 2024 года произошел пожар. Об этом сообщается в Telegram-канале компании.

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Представители Wildberries заявили, что недавно сгоревший в СПб склад будет реконструирован. Об этом стало известно из сообщения в канале Telegram компании.

Торговая площадка считает, что такой подход поспособствует полному восстановлению логистической инфраструктуры в регионе. В компании желают, чтобы нагрузка на другие склады стала значительно ниже.

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Сейчас только приступили к разработке плана по восстановлению. Пока специалисты рассматривают то, сколько средств необходимо выделить для реализации задумки.

Возгорание произошло 6 дней назад. Пожар охватил практически всё здание, но благодаря работе МЧС и пожарным бригадам удалось обойтись без жертв.

Сама же постройка обрушилась на площади в 50 000 м2. По предварительным данным причиной возгорания стала неисправность в проводке.

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В компании подчеркнули, что покупатели получат свои средства обратно за потерянные заказы, а продавцам выдадут компенсацию за сгоревшие товары.

#новости
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