С начала «спецоперации» на Украине и введения антироссийских санкций экспорт этих товаров из Турции в Россию переживал настоящий бум — за 11 месяцев 2023 года объем поставок был в шесть раз выше, чем в 2021-м. Снижение поставок в конце года, которое нельзя объяснить сезонностью, происходит на фоне жесткой позиции США, которые требуют от третьих стран соблюдения санкционного режима в торговле и финансовых операциях.

Журналисты Forbes узнали, что Турция начала сокращать поставки в РФ продукции двойного назначения. В материале рассказали об уменьшении экспорта электроники, чипов и полупроводников, навигационной аппаратуры и оптических прицелов. Тенденции к сокращению наблюдаются ещё с осени прошлого года.

Все категории продукции входят в перечень экспортного контроля, изданного Америкой, ЕС и Британией. Издание приводит в качестве одного из источников информацию из Турецкого института статистики. Его данные рассказывают о том, что в ноябре 2023 года поставки упали до уровня, демонстрируемого ещё в конце лета 2022 года.

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Осенью турецким руководством было принято решение об уменьшении количества поставок целого перечня оборудования, включая устройства для переключения или защиты электрических цепей. Данные товары поставлялись в наибольшем количестве.

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Журналисты провели параллель с реакцией со стороны Америки. Вскоре Турцию должен был посетить заместитель министра финансов США Брайан Нельсон. Он побывал в государстве в ноябре. В обязанности чиновника входит противодействие террористическим группировкам и финансовая разведка. По всей видимости Турция не желала «подставляться» перед приездом американского представителя.