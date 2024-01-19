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Журналисты Forbes узнали, что Турция начала сокращать поставки в РФ продукции двойного назначения. В материале рассказали об уменьшении экспорта электроники, чипов и полупроводников, навигационной аппаратуры и оптических прицелов. Тенденции к сокращению наблюдаются ещё с осени прошлого года.
Все категории продукции входят в перечень экспортного контроля, изданного Америкой, ЕС и Британией. Издание приводит в качестве одного из источников информацию из Турецкого института статистики. Его данные рассказывают о том, что в ноябре 2023 года поставки упали до уровня, демонстрируемого ещё в конце лета 2022 года.
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Осенью турецким руководством было принято решение об уменьшении количества поставок целого перечня оборудования, включая устройства для переключения или защиты электрических цепей. Данные товары поставлялись в наибольшем количестве.
Журналисты провели параллель с реакцией со стороны Америки. Вскоре Турцию должен был посетить заместитель министра финансов США Брайан Нельсон. Он побывал в государстве в ноябре. В обязанности чиновника входит противодействие террористическим группировкам и финансовая разведка. По всей видимости Турция не желала «подставляться» перед приездом американского представителя.