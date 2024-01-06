В издании обратили внимание на слова российского лидера. Во время прямой линии в декабре 2023 года Владимир Путин назвал Одессу русским городом.

Российский президент Владимир Путин намеревается взять под контроль Одессу и черноморское побережье Украины. Такого мнения придерживаются журналисты издания Sky News.

Их «смутили» слова президента во время прямой линии, прошедшей незадолго до Нового года. Российский лидер подчеркнул, что Одесса является русским городом.

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Путин обратил внимание, что юго-восточная часть Украины всегда была ближе к РФ. Одесса же является исконно русским городом, про нее не забыли.

С точки зрения журналистов, президент РФ предупреждает европейские государства о предстоящем наступлении. Велик шанс, что следующим городом, перешедшим под контроль России, станет именно Одесса. Подобное высказывание можно расценить и под другим углом: Москва желает заполучить всё черноморское побережье Украины.

Авторы статьи называют такие намерения амбициозными, но признают, что у Путина достаточно возможностей и времени для их реализации. Также они подчеркнули, что Европа не разделяет рвения Америки в данном конфликте.

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Украина отчаянно нуждается в помощи, но финансирование лишь уменьшается. Российская промышленность же демонстрирует стабильно высокие показатели, что в очередной раз показывает, за кем закрепились лидерские позиции на линии боевого соприкосновения.