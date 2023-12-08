реклама
Евросоюз хочет предоставить участникам альянса возможность запрещать российским и белорусским компаниям приобретать мощности в собственных газовых магистралях и терминалах СПГ. Об этом написано в материале издания FT, где ссылаются на черновой текст брюссельского предложения.
Согласно документу, компании из РФ и РБ более не смогут приобретать мощности в газовых магистралях, если государства, входящие в альянс, запретят это делать.
реклама
Как утверждает один из европейских чиновников, такое решение позволит зарубежным энергетическим компаниям досрочно завершить контракты с российскими поставщиками, не высылая компенсации за разрыв договоренностей.
В черновой версии документа сказано, что страны, состоящие в ЕС, смогут частично или даже полностью блокировать доступ российским и белорусским операторам к газовой инфраструктуре. Для этого европейские государства могут ссылаться на «защиту собственной безопасности».
Согласно предварительной информации, текст проекта будет доработан и утвержден уже в пятницу. Как только документ пройдет редактирование, ему предстоит быть одобренным парламентом и странами Евросоюза. Пока неизвестно, согласны ли они полностью отказаться от российского топлива.