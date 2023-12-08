По словам высокопоставленного чиновника блока, это предложение может предоставить энергетическим компаниям ЕС основу для выхода из контрактов с российскими поставщиками газа без необходимости выплаты компенсации.

Евросоюз хочет предоставить участникам альянса возможность запрещать российским и белорусским компаниям приобретать мощности в собственных газовых магистралях и терминалах СПГ. Об этом написано в материале издания FT, где ссылаются на черновой текст брюссельского предложения.

Согласно документу, компании из РФ и РБ более не смогут приобретать мощности в газовых магистралях, если государства, входящие в альянс, запретят это делать.

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Как утверждает один из европейских чиновников, такое решение позволит зарубежным энергетическим компаниям досрочно завершить контракты с российскими поставщиками, не высылая компенсации за разрыв договоренностей.

В черновой версии документа сказано, что страны, состоящие в ЕС, смогут частично или даже полностью блокировать доступ российским и белорусским операторам к газовой инфраструктуре. Для этого европейские государства могут ссылаться на «защиту собственной безопасности».

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Согласно предварительной информации, текст проекта будет доработан и утвержден уже в пятницу. Как только документ пройдет редактирование, ему предстоит быть одобренным парламентом и странами Евросоюза. Пока неизвестно, согласны ли они полностью отказаться от российского топлива.