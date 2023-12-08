«В окрестностях американского посольства в Багдаде были слышны взрывы, а внутри здания включились сирены тревоги», — говорится в сообщении.

Территории вокруг американского посольства, расположенного в багдадской особо охраняемой «зеленой зоне», были обстреляны ракетами. Об этом стало известно из материалов агентства Shafar News, ссылающегося на источники в иракских силах безопасности.

О намерениях нападавших, а также их происхождении, нет информации. В результате ракетных ударов не пострадали гражданские лица или американские представители. Атаку можно расценить как «предупреждение».

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Ранее стало известно, что американские военнослужащие ударили по сирийским объектам, так как бойцы этого государства постоянно нападают на базы Штатов. В Пентагоне подчеркнули, что действия носят не провокационный характер, а лишь демонстрируют, что Вашингтон готов отстаивать собственные интересы и безопасность граждан.

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Ответом на действия американских военных стало заявление руководителя шиитского ополчения Али аль-Асади. Он заявил, что Байдена вскоре ожидает ряд сюрпризов.