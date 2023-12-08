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Новые механизированные бригады ВСУ могут использовать бронированную технику, выпущенную в середине прошлого века. Об этом рассказал журналист издания «Форбс» Дэвид Акс.
Обозреватель отметил интересную странность, присутствующую на фотографиях ВСУ. На отдельных снимках можно заметить, что бойцы используют устаревшие модели БМП-1, бывшие актуальными ещё в 60-х годах прошлого столетия. Акс считает, что технику могут использовать и для обучения новобранцев, а не только на поле битвы.
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Вполне вероятно, что новые, только сформированные механизированные бригады, получат в своё распоряжение устаревшие бронированные единицы. У Украины может быть множество подобных моделей в резервах.
Ранее один из военнослужащих рассказал, что европейские государства посылают в качестве помощи только «древние» образцы техники. С точки зрения солдата, этого недостаточно, чтобы дать достойный отпор российской армии на линии боевого соприкосновения.