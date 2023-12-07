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Студия Behaviour Interactive пообещала продемонстрировать однопользовательскую игру во вселенной Dead by Daylight на предстоящей церемонии, которая состоится уже через пару дней. Речь идёт о мероприятии The Game Awards 2023, где будут объявлены лучшие игры этого года в различных категориях.
Разработка проекта осуществляется вместе с партнером – студией Supermassive Games, ставшей известной благодаря Until Dawn и ещё целому ряду впечатляющих тайтлов.
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Действие новинки происходит вне территории царства Сущности. Именно в этом месте и проживает воплощение зла в оригинальном хорроре. В основу сюжета лягут истории персонажей, не встречавшихся в мультиплеерном проекте. От решений, принимаемых игрокам, будет зависеть судьба героев.
«Сюжетка» по данной вселенной была анонсирована ещё в мае нынешнего года, но авторы ничего не рассказали о ней публике. Видимо, они планировали больше продвинуться в разработке и дождаться подходящего момента для демонстрации.