Действие развернется за пределами царства Сущности, а сюжет расскажет истории новых героев

Студия Behaviour Interactive пообещала продемонстрировать однопользовательскую игру во вселенной Dead by Daylight на предстоящей церемонии, которая состоится уже через пару дней. Речь идёт о мероприятии The Game Awards 2023, где будут объявлены лучшие игры этого года в различных категориях.

Разработка проекта осуществляется вместе с партнером – студией Supermassive Games, ставшей известной благодаря Until Dawn и ещё целому ряду впечатляющих тайтлов.

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Действие новинки происходит вне территории царства Сущности. Именно в этом месте и проживает воплощение зла в оригинальном хорроре. В основу сюжета лягут истории персонажей, не встречавшихся в мультиплеерном проекте. От решений, принимаемых игрокам, будет зависеть судьба героев.

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«Сюжетка» по данной вселенной была анонсирована ещё в мае нынешнего года, но авторы ничего не рассказали о ней публике. Видимо, они планировали больше продвинуться в разработке и дождаться подходящего момента для демонстрации.