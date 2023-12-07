Геймеры считают, что разработчики использовали старые записи, подготовленные актерами до ухода CDPR из России.

Вчера разработчики выпустили крупный патч для тайтла Cyberpunk 2077. Команда студии пофиксила часть багов, а также добавила некоторые новшества, включая возможность ездить на метро и поход на свидание. Реплики, сопровождающие действия, представлены на русском языке.

На основе видеоматериалов на YouTube стало понятно, что локализовали далеко не все диалоги. С точки зрения игрового комьюнити, авторы не приглашали актеров для новых записей, а просто задействовали уже имеющиеся. Скорее всего они были подготовлены до того, как CDPR покинула российский рынок в прошлом году.

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Отдельные геймеры утверждают, что над созданием озвучки потрудился ИИ. От создателей проекта пока не поступило информации на данный счёт.

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Официальный релиз «Киберпанка» состоялся ещё 3 года назад. На первых порах проект подвергся жесткой критике и считался «сырым», но благодаря быстрой работе студии тайтл удалось «реанимировать». Несколько месяцев назад для игры вышло крупное обновление и дополнение, но без русской озвучки.