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Вчера разработчики выпустили крупный патч для тайтла Cyberpunk 2077. Команда студии пофиксила часть багов, а также добавила некоторые новшества, включая возможность ездить на метро и поход на свидание. Реплики, сопровождающие действия, представлены на русском языке.
На основе видеоматериалов на YouTube стало понятно, что локализовали далеко не все диалоги. С точки зрения игрового комьюнити, авторы не приглашали актеров для новых записей, а просто задействовали уже имеющиеся. Скорее всего они были подготовлены до того, как CDPR покинула российский рынок в прошлом году.
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Отдельные геймеры утверждают, что над созданием озвучки потрудился ИИ. От создателей проекта пока не поступило информации на данный счёт.
Официальный релиз «Киберпанка» состоялся ещё 3 года назад. На первых порах проект подвергся жесткой критике и считался «сырым», но благодаря быстрой работе студии тайтл удалось «реанимировать». Несколько месяцев назад для игры вышло крупное обновление и дополнение, но без русской озвучки.