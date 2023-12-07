Одним из основных средств уничтожения фронтовых истребителей F-16, которые Запад планируют поставить Украине, станут самые совершенные в своем классе дальнобойные ракеты 40Н6 ЗРК С-400, которые уже успешно применяются в ходе спецоперации, рассказал РИА Новости информированный источник.

Запад еще не успел поставить Украине истребители F-16, а Россия уже подготовила для них меру противодействия. Информированный источник поделился с изданием РИА Новости сведениями о том, что дальнобойные ракеты 40H6 ЗРК С-400 смогут легко противостоять европейской авиации, «работая» по ней с большой дистанции.

В первых числах ноября поступило заявление от Сергея Шойгу. По словам руководителя российского военного ведомства, все зарубежные истребители, переданные Украине, будут уничтожена за 3 недели.

реклама

Во многом это станет заслугой новой ракеты. Она не имеет равных в своем классе. К особенностям снаряда относят головку наведения, которая может поражать цели, расположенные даже за горизонтом или маневрирующие на низкой высоте.

В перспективе ракета сможет ликвидировать истребители сразу после взлета, не давая шансов авиации противника на сопротивления. При этом информатор подчеркнул, что F-16 – это устаревшая техника, которую российская противовоздушная система без труда обнаружит и уничтожит.

рекомендации Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

То, что Киев позиционирует самолеты в качестве мощного средства сдерживания сил ВС РФ, не более, чем пропаганда. Зарубежная авиация значительно уступает по скорости и маневренности российским истребителям.