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Запад еще не успел поставить Украине истребители F-16, а Россия уже подготовила для них меру противодействия. Информированный источник поделился с изданием РИА Новости сведениями о том, что дальнобойные ракеты 40H6 ЗРК С-400 смогут легко противостоять европейской авиации, «работая» по ней с большой дистанции.
В первых числах ноября поступило заявление от Сергея Шойгу. По словам руководителя российского военного ведомства, все зарубежные истребители, переданные Украине, будут уничтожена за 3 недели.
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Во многом это станет заслугой новой ракеты. Она не имеет равных в своем классе. К особенностям снаряда относят головку наведения, которая может поражать цели, расположенные даже за горизонтом или маневрирующие на низкой высоте.
В перспективе ракета сможет ликвидировать истребители сразу после взлета, не давая шансов авиации противника на сопротивления. При этом информатор подчеркнул, что F-16 – это устаревшая техника, которую российская противовоздушная система без труда обнаружит и уничтожит.
То, что Киев позиционирует самолеты в качестве мощного средства сдерживания сил ВС РФ, не более, чем пропаганда. Зарубежная авиация значительно уступает по скорости и маневренности российским истребителям.