реклама
Ситуация вокруг американского лидера Джо Байдена продолжает накаляться. По решению представителей республиканцев в конгрессе, вскоре может быть объявлено о начале расследования в отношении импичмента действующего президента Штатов.
Подробности были предоставлены Томом Эммером. Во время встречи, прошедшей в режиме конфиденциальности, республиканцы пришли к выводу, что необходимо инициировать расследование в преддверии импичмента лидера Штатов.
реклама
Данный шаг станет ещё одним инструментом для оказания давления на Белый дом и сфокусирует внимание уполномоченных лиц этой процедуре.
Решение о данном расследовании было принято ещё спикером Кевином Маккарти, которого после сместили с должности. Он инициировал процедуру без голосования, так как оно не является обязательным в данном случае.
Суть расследования состоит в том, чтобы узнать, насколько сильно замешан американский лидер в бизнесе своих близких. Есть подозрения, что Байден злоупотребляет полномочиями и использует свои возможности для обогащения.
К делу уже привлекли сына Байдена – Хантера. Повестка ему была выписана конгрессменом Комером. Если он откажется явиться, законодатели расценят это как неуважение к руководству государства.