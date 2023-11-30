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jackhalloween9
WP: палата представителей в ближайшие недели проголосует по импичменту Байдену
Этот шаг, как отмечается, призван усилить давление на Белый дом и одновременно повысить внимание к процедуре импичмента со стороны самих республиканских законодателей.

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Ситуация вокруг американского лидера Джо Байдена продолжает накаляться. По решению представителей республиканцев в конгрессе, вскоре может быть объявлено о начале расследования в отношении импичмента действующего президента Штатов.

Подробности были предоставлены Томом Эммером. Во время встречи, прошедшей в режиме конфиденциальности, республиканцы пришли к выводу, что необходимо инициировать расследование в преддверии импичмента лидера Штатов.

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Данный шаг станет ещё одним инструментом для оказания давления на Белый дом и сфокусирует внимание уполномоченных лиц этой процедуре.

Решение о данном расследовании было принято ещё спикером Кевином Маккарти, которого после сместили с должности. Он инициировал процедуру без голосования, так как оно не является обязательным в данном случае.

Суть расследования состоит в том, чтобы узнать, насколько сильно замешан американский лидер в бизнесе своих близких. Есть подозрения, что Байден злоупотребляет полномочиями и использует свои возможности для обогащения.

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К делу уже привлекли сына Байдена – Хантера. Повестка ему была выписана конгрессменом Комером. Если он откажется явиться, законодатели расценят это как неуважение к руководству государства.

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