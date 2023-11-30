В статье The Washington Post отмечается, что деньги напрямую не отправляются на Украину, а используются в Соединенных Штатах для производства нового вооружения или замены оружия, которое было отправлено ВСУ.

Большая часть финансовой помощи, выделяемой Америкой для Киева, не дошла до Украины. Об этом написали в издании WP. В статье подчеркивается, что средства не отправляются прямо в государство, а применяются в Штатах для изготовления новых разновидностей вооружения или модернизации старых образцов, уже переданных ВСУ.

Автор взял в качестве примера исследование, в котором рассказывается про размеры военной помощи. Америка выделила почти $70 млрд, и почти вся сумма уходит гражданам Штатов.

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Ранее поступило заявление от Энтони Блинкена, прибывшего в Брюссель для встречи. Он подчеркнул, что Киеву будут отправлять различные виды вооружения. Украину снабдят и экипировкой для наступления, и для обороны. Киев получит снаряжение для того, чтобы продолжить свое контрнаступления.

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Перед этим в США заявили, что российские «красные линии» только кажутся твердыми. На основании чего был сделан вывод экспертами – неизвестно. Вполне возможно, что это новая уловка пропаганды.