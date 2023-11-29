Перевалка российского СПГ запрещена в Великобритании и Нидерландах, но, как утверждает издание, российский газ обычно «перекачивают» между танкерами в Бельгии, Франции и Испании, а потом экспортируют в другие страны.

Порядка 20% СПГ, поставляемого из России в Европу, отправляется в иные государства. Об этом написали в своем материале журналисты издания FT.

Перевалка отечественного ресурса недоступна на британской и нидерландской территориях, но «перекачка» российского топлива происходит в Бельгии, Франции и Испании. После этого газ распространяют по многим государствам, не всегда входящим в состав ЕС.

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Согласно сведениям источников издания, в перевалке принимают участие российские крупнотоннажные танкеры и простые западные СПГ-судна. Как только они загружаются топливом, то сразу отправляются в другие порты.

В материале подчеркивают, что бельгийские, испанские и французские порты по-прежнему имеют дело с большими объемами отечественного ресурса. Чаще всего они взаимодействуют с «Ямалом СПГ». Рекордсменами по объемам поставок стали бельгийские и французские порты. Они получили больше всего газа, нежели все остальные страны Запада.

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По информации одного из государственных Институтов, пятая часть общего объема СПГ, поставленного в промежуток с начала текущего года и по сентябрь, была перегружена на суда, которые не идут в ЕС. Это азиатские государства, включая Китай, Бангладеш и Японию.