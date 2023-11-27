Это позволяет осматриваться и даже двигаться во время разговоров. По словам поклонников игры, это улучшает эффект погружения.

Моддер под ником Antonix35 презентовал геймерам весьма интересное расширение. Disable Dialogue Camera – это дополнение, отключающее камеру, включающуюся по умолчанию во время всех диалогов.

С помощью мода можно переключиться на режим от третьего лица. Так геймеры смогут изучать местность вокруг во время беседы. Расширение не привязывает персонажа только к диалогу, он сможет перемещаться по локации. В космическом RPG Starfield изначально не было такой возможности. При разговоре персонажи стояли на месте и смотрели друг на друга.

реклама

Поклонники игры восприняли мод очень положительно. По отзывам некоторых геймеров, эффект погружения стал значительно лучше, плюс отсутствует необходимость ожидать, пока персонажи завершат скучные диалоги.





рекомендации Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Мод уже опубликовали в свободном доступе. Получить его можно на портале Nexus Mode. Стоит учесть, что для корректной работы расширения потребуется инсталляция специального скрипта – SFSE.