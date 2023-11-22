София ввела налог на транзит голубого топлива. В Белграде и Будапеште назвали это грабежом, Сербия обратилась в Еврокомиссию с просьбой признать требование незаконным.

София неожиданно ввела налог на транзит газа. Белград и Будапешт назвали её поступок грабежом, Сербия направила запрос в ЕК с целью отменить данное требование. Между союзниками назрел серьезный конфликт, а его детали описаны в материале РИА Новости.

Около 10 дней назад болгарский парламент ввел транзитный налог в размере 20 левов за МВт.ч, что эквивалентно 10 евро. Нововведение затрагивает голубое топливо, идущее по «Турецкому потоку». София надеется уменьшить конкурентоспособность магистрального газа в сравнении с дорогостоящим СПГ.

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Увеличение стоимости практически сравняет стоимость ресурсов. С точки зрения ближайших союзников, данное действие является настоящим грабежом и противоречащим закону. Руководитель венгерского МИД Петер Сийярто подчеркнул, что санкции не затрагивают голубое топливо. Он выразил опасения, что вспомогательные расходы будут возложены на его государство.

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В Греции считают, что выплачивать налог обязан «Газпром». Если российская корпорация не согласится, это станет возможностью расторгнуть контракт, действующий до 2026-го года. Но аналитики отмечают, что для Москвы ситуация не изменится. Если государства откажутся приобретать магистральное топливо, они вынуждено будут закупать СПГ у России.