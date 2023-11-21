Он признал, что на поле боя сейчас сложилось тяжелая ситуация. Но при этом, заявил Зеленский, невозможно дружить с Россией или садиться с ней за стол переговоров.

Украинский лидер Владимир Зеленский, несмотря на плачевное положение ВСУ, отказался вступать в диалог с Москвой. Его заявление было сделано во время беседы с журналистами британской газеты The Sun.

Зеленскому пришлось признать, что на линии боевого соприкосновения ситуация складывается не лучшим образом, но это не является поводом для начала «дружбы» с Россией.

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С точки зрения украинского лидера, Москва не заинтересована в прекращении конфликта, поэтому сейчас бессмысленно поднимать вопрос о заключении договоренностей.

Ранее от Зеленского поступило другое заявление. Он указал, что военные не должны заниматься политической деятельностью. Согласно его словам, офицеры и прочие высокие чины полезли «не в свою нишу» после «майдана», что и привело к нынешней ситуации. Военнослужащим хотелось «отмыть» репутацию.

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Возможно, заявление было сделано как предупреждение для Валерия Залужного – нынешнего руководителя ВСУ. В СМИ давно хотят слухи, что между ним и Зеленским развивается конфликт интересов.