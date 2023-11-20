Инсайдер Дэниел Рихтман раскрыл и другие детали игры от Insomniac Games. По его словам, в экшене будет больше жестокости, чем в других играх студии.

Инсайдер Дэниел Рихтман рассказал, каким ожидается будущий проект Insomniac Games про Росомаху. Он утверждает, что экшен станет значительно жестче, если сравнивать с предыдущими проектами студии.

Место действий Marvel’s Wolverine – город Мадрипур, расположенный на острове. Это вымышленная локация. Когда-то остров служил убежищем для пиратов, но сейчас он превратился в криминальный притон. Пока нет информации о доступных для исследования локациях. Ранее поступили сведения от другого инсайдера, Джеффа Грабба, подчеркнувшего, что мир будет весьма «ограниченным» на изучение.

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Рихтман утверждает, что ожидать выхода релиза следует через 2 года. Но эта информация отличается от той, что была найдена в профиле художника Хунга Нгуя. По его словам, выход состоится в 2024-м.

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Анонс игры был ещё в 2021-м году. Тайтл станет эксклюзивом для платформы PS5. В октябре от студии поступило заявление, что экшен дополнит «паучью» вселенную.