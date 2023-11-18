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Вечер прошедшей пятницы был богат на «сюрпризы» для руководства OpenAI. Компанию покинул не только генеральный директор Сэм Альтман, но и Грег Брокман, занимающий пост председателя директоров. Последний является одним из лиц, создавших ИИ ChatGPT.
В своей прощальной публикации Брокман не указал причин ухода, а лишь пожелал коллегам и подчиненным успехов. Он надеется, что ChatGPT сможет и дальше быть полезным для человечества.
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Изначально считалось, что Брокман уйдет со своего поста, но продолжит трудиться в компании уже на другой должности. На его замену должна была прийти Мира Мурати, пока корпорация подыскивает нового кандидата.
Нынешнее руководство уверено, что ей можно доверить должность врио гендиректора. Альман же покинул свое место из-за сомнений совета в том, что он может эффективно руководить компаниям. Но от бывшего гендиректора не поступало официальных сообщений на этот счёт, впрочем, как и нет объяснений о его дальнейших планах.