В первоначальном сообщении OpenAI говорилось, что президент и председатель совета директоров Грег Брокман покинет занимаемые посты, но останется в компании на позиции в подчинении нового генерального директора.

Вечер прошедшей пятницы был богат на «сюрпризы» для руководства OpenAI. Компанию покинул не только генеральный директор Сэм Альтман, но и Грег Брокман, занимающий пост председателя директоров. Последний является одним из лиц, создавших ИИ ChatGPT.

В своей прощальной публикации Брокман не указал причин ухода, а лишь пожелал коллегам и подчиненным успехов. Он надеется, что ChatGPT сможет и дальше быть полезным для человечества.

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Изначально считалось, что Брокман уйдет со своего поста, но продолжит трудиться в компании уже на другой должности. На его замену должна была прийти Мира Мурати, пока корпорация подыскивает нового кандидата.

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Нынешнее руководство уверено, что ей можно доверить должность врио гендиректора. Альман же покинул свое место из-за сомнений совета в том, что он может эффективно руководить компаниям. Но от бывшего гендиректора не поступало официальных сообщений на этот счёт, впрочем, как и нет объяснений о его дальнейших планах.