Украинский лидер также отметил, что поставляемые сейчас западными странами боеприпасы никак не могут закрыть потребности армии Украины. Вместе с тем Зеленский подчеркнул, что в последнее время Соединенные Штаты нарастили темпы производства артиллерийских снарядов.

Конфликт между Палестиной и Израилем пагубно сказался на снабжении украинских военнослужащих. ВСУ стали испытывать потребность в 155-миллиметровых снарядах для артиллерийских систем. Такое заявление было сделано украинским лидером Владимиром Зеленским в процессе беседы с журналистами.

Президент подчеркнул, что нехватка боеприпасов стала результатом того, что Израиль начал скупать их в срочном порядке, из-за чего пострадали украинские запасы.

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Зеленский отметил, что нынешние европейские поставки лишь частично компенсируют потребности украинской армии. Но Америка работает над этим, в Штатах стали быстрее производить данные разновидности боеприпасов.

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Ранее поступило заявление от руководителя МИД государства Дмитрия Кулебы. Он уверен, что ЕС не удастся выполнить «годовой план» по поставкам боеприпасов Украине. С точки зрения политика, главным препятствием выступила бюрократия и «сбоящий» государственный механизм.