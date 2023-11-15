Об этом в среду, 15 ноября, сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.

Военнослужащие, входящие в группировку «Юг», отразили пять атак украинских сил вблизи Донецка. Об этом стало известно от руководителя пресс-центра бойцов Вадима Астафьева.

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В сражении принимали участие не только солдаты из группировки «Юг». Их поддерживали артиллеристы и авиация. Две украинские бригады предприняли попытку прорыва вблизи населенных пунктов Клещеевка и Малоильиновка. Военнослужащие ВСУ понесли значительные потери не только в живой силе, но в и технике.

Количество погибших составляет около 300 человек. Также было сожжено несколько бронированных единиц техники и пара пикапов.

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Ранее поступила информация о ситуации в Марьинке. Окраины населенного пункта, где присутствует максимальная застройка, являются оставшейся территорией, где ещё присутствуют украинские военнослужащие. Вблизи этого и соседнего населенного пункта проходят ожесточенные бои. Бойцы ВСУ не планируют сдавать свои позиции и отступать.