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ЕС планирует подготовить ещё 10 000 военнослужащих для украинской армии, помимо 30 000, обещанных ранее. Такое заявление сделал руководитель дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.
Политик подчеркнул, что силами альянса удалось подготовить 30 тысяч военнослужащих за прошедшие 10 месяцев. В ЕС не желают останавливаться на достигнутом, поэтому проведут инструктаж и обучение для ещё 10 000 бойцов.
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Евросоюз по-прежнему придерживается задачи передать Киеву 1 млн боеприпасов за год. Эта цель постоянно продвигается в рядах альянса. На данный момент её удалось выполнить всего лишь на треть, до конца года ЕС постарается выполнить исполнить часть соглашения.
Уже сейчас поступили заказы на 180 000 боеприпасов. В альянсе экспортируется большой объем оружия, необходимо в срочном порядке поставить его Украине. Также Боррель подчеркнул, что не может знать, удастся ли выстоять Киеву в нынешнем противостоянии. Все, что должен сделать альянс – поддержать своего союзника.
Политик считает, что нынешних усилий слишком мало. Необходимо стараться, своевременно осуществлять поддержку и наращивать темпы поставки вооружения. Финансовая и военная помощь Украине должна быть только в долгосрочной перспективе.