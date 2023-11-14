Хотя команда выиграла TI 12 по Dota 2.

Вчера, 13 ноября, организаторы турнира The Game Awards сделали объявление о номинантах серии. Среди команд, претендующих на гордое звание «Лучшей киберспортивной команды», не оказалось коллектива Team Spirit. И это очень странно, ведь совсем недавно профессиональные геймеры выиграли в турнире по Dote 2.

Примечательно, что на номинацию выдвинули даже коллектив Gaimin Gladiators. Именно они соревновались с российско-украинским составом за первенство в турнире, проиграв со счётом 3:0.

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Киберспортивное сообщество находится в недоумении от происходящего. За этот год коллектив Team Spirit успел поучаствовать в нескольких турнирах, одержав первенство в двух из них.

Представителей команды не выдвинули на номинации и в прочих званиях. Организаторы старательно делают вид, что коллектива «не существует».

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Неизвестно, как представители учредителей турнира справятся с критикой киберспортивного сообщества. Очевидные победители на номинацию не включены в списки. Это является невиданным проявлением неэтичности.