Nintendo не хочет расстраивать фанатов серии.

Компания Nintendo очень дорожит чувствами фанатов, поэтому экранизация игры The Legend of Zelda так долго находится в разработке. Сигэру Миямото рассказал, что обсуждение адаптации с ответственным за съемки Ави Арадом заняла более 10 лет.

Миямото признал, что компании предстоит пройти «тернистый путь». Создание картины, которая не разочарует огромную аудиторию – это чрезвычайно сложная задача. Постоянно думая об этом, он советуется с занимающим пост продюсера Ави Арадом на протяжении долгих 10 лет.

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Миямото считает, что фильмы и игры – это очень похожие проекты. Требуется кропотливо работать над ними, пока результат не будет удовлетворительным.

В Nintendo отдают отчет о том, что для выпуска картины потребуется значительно финансовая поддержка, поэтому компания и решила стать спонсором экранизации собственного тайтла.

Пост режиссера занимает Уэс Болл. Он известен по съемкам картины «Бегущий в лабиринте». Создатель франшизы Сигэру Миямото будет выступать вторым продюсером, став помощником и консультантом Ави Арада.

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Это все, что известно о фильме на данный момент. В компании отказываются называть даже приблизительную дату выхода. Видимо, над картиной будут трудиться до момента, пока результат не удовлетворит Миямото.