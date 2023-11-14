Игру уже запустили на эмуляторе Nintendo Switch на PC

В сеть слили тайтл Super Mario RPG буквально за пару дней до официального релиза. Пошаговая ролевая игра уже доступна к запуску на эмуляторе для компьютера, пусть она и является эксклюзивом для портативной консоли. Информация была подтверждена инсайдером QatmealDome. Он рассказал, что игра работает на движке Unity версии 2021.3.

Так как утечка уже разнеслась по всему интернету, поклонников настоятельно просят остерегаться спойлеров. В различных социальных сетях уже есть ролики по игре.

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Нынешний тайтл является ремейком игры, за разработку которой отвечала компания Square. Она вышла ещё 27 лет назад на консоль SNES.

В новой версии должен быть сохранен игровой процесс, при этом разработчики потрудились над улучшением визуальной составляющей.

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Слив в сети может значительно повлиять на продажи в день релиза. Пока от компании не поступало заявлений по данному поводу. Единственное, она просит фанатов серии быть внимательными в тематических сообществах, чтобы не попасть на спойлеры.